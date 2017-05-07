فرايبورغ خامساً وهامبورغ وماينتس في دائرة الخطر

وسجل فلوريان نيدرليشنر الهدفين في الدقيقتين 11 و31 من ركلة جزاء.

وارتقى فرايبورغ إلى المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" برصيد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد شالكه في المركز العاشر عند 41 نقطة.

وتعادل هامبورغ السادس عشر وضيفه ماينتس الخامس عشر سلباً على ملعب فولكسبارك شتاديون أمام 53 ألف متفرج.

وأخفق هامبورغ في الهروب إلى منطقة الأمان قبل مرحلتين من نهاية الدوري، علماً أنه لم يهبط إلى الدرجة الثانية منذ تأسيس البوندسليغا.

وكان فولفسبورغ الفائز السبت على مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين، المستفيد الأكبر من هذه النتيجة إذ ابتعد نقطتين عن منطقة الخطر.

ويحتل هامبورغ المركز السادس عشر الذي يقود صاحبه إلى خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية، برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف خلف ماينتس.

وجهد كل من الفريقين إلى التسجيل دون جدوى، وتوقف اللعب في الدقيقة 35 بسبب توجه الحكم إلى اللاعبين لتهدئتهم.