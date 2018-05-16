فرانكفورت يعيّن النمسوي هوتر مدرباً

ووقع هوتر (48 عاما)، الذي قاد يونغ بويز بيرن إلى لقب بطولة سويسرا هذا الموسم للمرة الأولى منذ 32 عاما، عقدا مع فرانكفورت حتى 2021. وسيكون المدرب أمام فرصة إحراز كأس سويسرا عندما يلتقي فريقه مع اف سي زوريخ في المباراة النهائية في 27 أيار/مايو.

وأعلن بايرن في 13 نيسان/أبريل أن كوفاتش سيتولى الإشراف على الفريق بدءا من الموسم المقبل، خلفا للمخضرم يوب هاينكس الذي تولى المهمة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى نهاية الموسم الحالي فقط، في مهمة إنقاذية بعد إقالة الإيطالي كارلو انشيلوتي.

ويقود كوفاتش فرانكفورت للمرة الأخيرة السبت في نهائي كأس ألمانيا ضد بايرن ميونيخ بالذات على الملعب الأولمبي في برلين.

