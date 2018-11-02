فرانكفورت يعود لسكة الانتصارات

وحسم آينتراخت فرانكفورت نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الفرنسي سيباستيان هاليه (11) والكرواتي أنتي ريبيتش (32)، قبل أن يسجل البديل نيكولاي مولر الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ولحق هاليه بزميله الصربي يوفيتش ومهاجم بوروسيا دورتموند الدولي الإسباني باكو ألكاسير إلى صدارة لائحة الهدافين برصيد 7 أهداف.

واستعاد آينتراخت فرانكفورت نغمة الانتصارات التي توقفت عند 3 متتالية في المرحلة الماضية بتعادله مع مضيفه نورمبرغ 1-1.

وهو الفوز الخامس لآينتراخت فرانكفورت هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن قبل مباراتي الأخيرين الأحد في ختام المرحلة، الأول أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف، والثاني أمام مضيفه ماينتس.

في المقابل، مني شتوتغارت بخسارته السابعة هذا الموسم والرابعة توالياً فبقي في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.