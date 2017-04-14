غياب بواتينغ عن مواجهة باير ليفركوزن بسبب الإصابة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة أن مدافعه الدولي جيروم بواتينغ سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السبت ضد باير ليفركوزن ضمن المرحلة التاسعة والعشرين، ليتمكن من العودة أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي: "هناك مشكلة صغيرة في المحالب" لدى بواتينغ، مضيفا "لكنني أعتقد أنه سيكون جاهزا للعب ضد الريال" في إياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة حيث سيكون الفريق البافاري مطالبا بتعويض خسارته على أرضه 1-2 الأربعاء الماضي.

وسيكون الإسباني خافي مارتينيز اللاعب الوحيد المتاح أمام أنشيلوتي لشغل مركز قطب الدفاع بما أن الشك لا يزال يحوم حول مشاركة ماتس هوملز الذي غاب عن الذهاب ضد ريال بسبب الإصابة.

وسيضطر أنشيلوتي إلى إشراك النمساوي دافيد ألابا إلى جانب الإسباني خافي مارتينيز في مركز قطب الدفاع خلال مواجهة السبت أمام باير ليفركوزن. وسبق لألابا الذي يشغل مركز المدافع الأيسر، أن لعب في مركز قطب الدفاع الأربعاء عقب طرد مارتينيز.

ويواصل هوملز والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب بدوره عن مباراة الريال، إعادة التأهيل لاستعادة لياقتهما واللعب الثلاثاء ضد النادي الملكي.



وبحسب أنشيلوتي، فإن ليفاندوفسكي الذي يعاني من إصابة في الكتف ويأمل المدرب في الدفع به أمام ريال مدريد "يشعر بأنه في حالة جيدة".

وتعرض هوملز إلى إصابة في الكاحل الأحد الماضي خلال حصة تدريبية، وهو تدرب الجمعة في المسبح.

وقال أنشيلوتي بشأنه: "بالنسبة إليه أيضا، لدينا انطباع جيد"، مضيفا "المخطط هو أن يتدرب اليوم (الجمعة) في الماء وغدا على الرمل والأحد أو الاثنين على أرضية الملعب".

وبسؤاله حول حظوظ هوملز في السفر إلى مدريد، أجاب "أتمنى ذلك".