الدوري الألماني
Reuters

غرين من بايرن ميونيخ إلى شتوتغارت

من قبل

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية الأربعاء أن مهاجمه الأميركي جوليان غرين سينتقل إلى شتوتغارت من الدرجة الثانية الشهر المقبل.

ووقع غرين (21 عاماً) عقداً مع شتوتغارت حتى حزيران/يونيو 2019، وسيلتحق بصفوفه في كانون الثاني/يناير في فترة الانتقالات الشتوية.

وأمضى المهاجم الأميركي سبعة أعوام مع بايرن حيث لعب في صفوف فريقي الشباب والاحتياط، ولكنه يجد صعوبة في اللعب أساسياً مع الفريق الأول الذي يعتمد بشكل كبير على البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك غرين في مباراتين فقط هذا الموسم، في دوري أبطال أوروبا وفي كأس المانيا، ولم يشركه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أي مباراة في بطولة الدوري حتى الآن.

كما شارك مع المنتخب الأميركي في مونديال البرازيل صيف 2014، وكان أصغر لاعب يسجل هدفاً في دور الـ16 ضد بلجيكا (1-2).

ويحتل شتوتغارت حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة الدرجة الثانية التي هبط إليها في ايار/مايو الماضي، ويسعى إلى العودة إلى مصاف أندية النخبة.
السابق شوبرت يحزم حقائبه مغادراً مونش
اقرأ
شوبرت يحزم حقائبه مغادراً مونشنغلادباخ
التالي مالك لايبزيغ يصرح بالحد الأدنى
اقرأ
مالك لايبزيغ يصرح بالحد الأدنى لطموحاته