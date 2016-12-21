غرين من بايرن ميونيخ إلى شتوتغارت

ووقع غرين (21 عاماً) عقداً مع شتوتغارت حتى حزيران/يونيو 2019، وسيلتحق بصفوفه في كانون الثاني/يناير في فترة الانتقالات الشتوية.

وأمضى المهاجم الأميركي سبعة أعوام مع بايرن حيث لعب في صفوف فريقي الشباب والاحتياط، ولكنه يجد صعوبة في اللعب أساسياً مع الفريق الأول الذي يعتمد بشكل كبير على البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك غرين في مباراتين فقط هذا الموسم، في دوري أبطال أوروبا وفي كأس المانيا، ولم يشركه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أي مباراة في بطولة الدوري حتى الآن.

كما شارك مع المنتخب الأميركي في مونديال البرازيل صيف 2014، وكان أصغر لاعب يسجل هدفاً في دور الـ16 ضد بلجيكا (1-2).

ويحتل شتوتغارت حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة الدرجة الثانية التي هبط إليها في ايار/مايو الماضي، ويسعى إلى العودة إلى مصاف أندية النخبة.