صراع دوري أبطال أوروبا يحتدم بين دورتموند وهوفنهايم وإنغولشتات يهبط

وتعادل دورتموند على أرض أوغسبورغ 1-1، فيما فاز هوفنهايم على مضيفه فيردر بريمن 5-3، فتساوى الفريقان 61 نقطة مع فارق الأهداف لمصلحة دورتموند (+31 مقابل +27)، السبت في المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتأهل أول ثلاثة فرق مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا والرابع إلى الدور الفاصل.

في المباراة الأولى، افتتح أوغسبورغ الرابع عشر التسجيل عن طريق الأيسلندي فينبوغاسون (29)، وعادل لدورتموند هدافه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (32)، وهذا الهدف الـ29 لأوباميانغ ليحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين.

وتعرّض في الشوط الأول لاعب وسط دورتموند فايغل لإصابة خطيرة بقدمه بعد اختلال توازنه وسقوطه على الأرض (19).

وفي المباراة الثانية، عاد هوفنهايم الذي كان قد ضمن على الأقل المشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بنقاط ثمينة من أرض فيردر بريمن 5-3 بعد تقدمه بخماسية نظيفة.

سجل للفائز المجري آدم تسالاي (7) والكرواتي أندري كراماريتش (11 و49) والسويسري ستيفن تسوبر (40) والبوسني بيساكسيتش (52)، وللخاسر التشيكي جبريسيلاسي (59) وبارغفريدي (86) وباور (90).

وفي مباراة بالغة التشويق قلب بايرن ميونيخ المتوج بلقبه الخامس على التوالي تأخره أمام مضيفه لايبزيغ الصاعد من الدرجة الثانية 2-4 إلى فوز 5-4، مكرراً ما صنعه ذهاباً عندما تخطاه بثلاثية نظيفة.

بكّر لايبزيغ وصيف الدوري بافتتاح التسجيل عن طريق النمساوي سابيتسر من كرة رأسية بعد هجمة سريعة (2)، عادل بعدها البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء (17)، وردّ لايبزيغ مفاجأة الموسم من النقطة عينها، عن طريق هدافه تيمو فيرنر (29)، ثم عزز الفارق عبر الدنماركي بولسن بتسديدة يمينة أرضية (47).

لكن لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا قلص الفارق بعد ربع ساعة على بداية الشوط الثاني (60)، ونجح فيرنر بهجمة ذكية من تمريرها بين قدمي الحارس شتارك ليتقدم لايبزيغ 4-2.

إلا أنّ الفريق البافاري قلص الفارق مجدداً بمتابعة من ليفاندوفسكي في مسجلا هدفه الـ30 هذا الموسم في صدارة الهدافين (84).

وفي الوقت القاتل عادل النمساوي دافيد الابا من ضربة حرة رائعة بيسراه (90)، وصدم روبن جماهير المضيف عندما انطلق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البديل توماس مولر، فتلاعب الجناح المخضرم بالدفاع وسدد من داخل المنطقة بيسراه الهدف الخامس.

وتأكد هبوط إنغولشتات إلى الدرجة الثانية بعد تعادله على أرض فرايبورغ 1-1، تقدم فرايبورغ عن طريق فيليب (31) وعادل إنغولشتات عبر ليسكانو (43).

ورفع إنغولشتات رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق 6 نقاط عن مناطق الأمان.

وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

وتقدم مونشنغلادباخ عبر الدنماركي فسترغارد (24) وعادل فولفسبورغ عن طريق المخضرم ماريو غوميز (58).

وتخطى هرتا برلين مضيفه دارمشتات الهابط بهدفي الإيفواري سالومون كالو (14) والشاب جوردان توروناريغا (28).

وأصبح هامبورغ السادس عشر قريباً من خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية بعد تعادله القاتل على أرض شالكه العاشر 1-1.

وسجل لشالكه النمساوي غويدو بورغشتالر (25) ولهامبورغ بيار ميشال لاسوغا (90)، ليرفع هامبورغ رصيده إلى 35 نقطة مقابل 37 لكل من أوغسبورغ وفولفسبورغ وماينتس.

وتعادل كولن مع مضيفه باير ليفركوزن 2-2.

تقدم كولن بهدفي الصربي ميولش يوييتش (14) والشاب لوكاس كلونتر (49)، وعادل ليفركوزن عبر شتيفان كيسلينغ (60) والفنلندي جويل بوهيانباولو (71).

وقلب ماينتس تأخره بهدفين أمام آينتراخت فرانكفورت إلى فوز 4-2.

سجل لآينتراخت السويدي برانيمير هرغوتا (42) والسويسري حارس سيفيروفيتش (50)، ولماينتس الكولومبي جون كوردوبا (60) وستيفان بيل (62) والياباني موتو (76) والأرجنتيني دو بلاسيس (90 من ركلة جزاء).