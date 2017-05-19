صراع المركز الثالث الأوروبي بين دورتموند وهوفنهايم

وتقام كل مباريات المرحلة في التوقيت نفسه، ويخوض خلالها دورتموند مباراة صعبة نسبيا ضد ضيفه فيردر بريمن الثامن، بينما يحظى هوفنيهايم بمهمة أسهل أمام ضيفه اوغسبورغ الرابع عشر.

وحسم بايرن ميونيخ اللقب للموسم الخامس على التوالي، ولايبزيغ مفاجأة الموسم المركز الثاني، وبطاقتا التأهل المباشر الى دور المجموعات في المسابقة القارية الأبرز الموسم المقبل.

ويشارك الثلاثة الاوائل مباشرة في دوري الأبطال، ويخوض الرابع الدور الفاصل. ويحتل دورتموند الذي بلغ ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم وخرج على يد موناكو الفرنسي، المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بفارق الأهداف عن هوفنهايم.

واشتعل الصراع على المركز الثالث بعد الجولة الماضية التي تعادل فيها دورتموند مع مضيفه فولفسبورغ 1-1، بينما فاز هوفنهايم على منافسه في مباراة السبت فيردر بريمن 5-3.

ويدخل دورتموند مباراته الأخيرة في الدوري على خلفية سجال بين توخل والادارة، وسط تقارير بأن مباراة بريمن قد تكون الاخيرة له على رأس الادارة الفنية.

وتردد ان لوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي في طريقه لخلافة توخل، الذي قد ينتقل بدوره لتدريب باير ليفركوزن.

ترتيب الهدافين

الى ذلك، يتطلع مهاجم دورتموند الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الى انتزاع لقب الهداف من مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتقدم عليه بهدف (30 للبولندي مقابل 29).

وسجل أوباميانغ 37 هدفا لفريقه هذا الموسم في مختلف المسابقات، ما جعله محط اهتمام أندية عدة مثل تيانجين كوانجيان الصيني وباريس سان جرمان الفرنسي. كما ان المهاجم البالغ من العمر 27 عاما، أبدى مرارا رغبته في الدفاع عن ألوان ريال مدريد الاسباني.

وفي ظل تقارير عن احتمال مغادرة أوباميانغ مع نهاية الموسم، قال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك في تصريح لصحيفة "بيلد" الالمانية "سنتحدث بالأمر في الاسابيع القليلة المقبلة"، علما ان عقد اللاعب يمتد مع النادي الالماني حتى 2020.

ويخوض متصدر ترتيب الهدافين ليفاندوفسكي (28 عاما) مباراة مع فريقه بايرن ميونيخ أمام فرايبورغ، والتي ستكون الأخيرة لنجمي النادي البافاري فيليب لام (33 عاما) والاسباني تشابي الونسو (35 عاما)، ويختتما بها مسيرة ناصعة على صعيد الاندية والمنتخبات.

وأحرز اللاعبان مختلف الألقاب المحلية والأوروبية خلال مسيرتهما، وأبرزها كأس العالم (لام في 2014، وألونسو في 2010)، اضافة الى دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

وتحمل مباراة السبت الرقم 517 للام في صفوف الفريق البافاري الذي يحتفل بلقبه الخامس، في حين ان الونسو انتقل اليه قبل ثلاثة مواسم من ريال مدريد، وسبق له اللعب ايضا مع ليفربول الانكليزي.

وفي المقلب الاخر من الترتيب، يلتقي هامبورغ وفولفسبورغ في مواجهة مثيرة سيتحدد في نهايتها من سيخوض الملحق الفاصل مع ثالث بطولة الدرجة الثانية. ويحتل فولفسبورغ المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين أمام هامبورغ، والفائز في المباراة سيضمن البقاء في دوري النخبة تلقائيا، في حين سيخوض الخاسر الملحق لتحديد مصيره، كما ان التعادل سيكون كافيا لفولفسبورغ.

وقال مدرب هامبورغ ماركوس غيسدول الذي لم يسبق لفريقه ان هبط الى الدرجة الثانية "لدينا فرصة لانقاذ انفسنا بالفوز على ارضنا".

وأكد نظيره اندريس يونكر في المقابل "اعتقد اننها سننجز المهمة".

ويصارع هامبورغ للموسم الرابع على التوالي من اجل البقاء، علما انه خاض الملحق عامي 2014 و2015 ونجا بصعوبة في المرحلة الاخيرة الموسم الماضي.

وكان دارمشتات واينغولشتات هبطا الى الدرجة الثانية، وهما يلعبان السبت مع بوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه.