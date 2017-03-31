شورله يغيب عن دورتموند في "دربي الرّور"

وقال توخيل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم تمهيداً للمباراة، إنّ شورله لم يتعاف بعد من إصابة في وتر أخيل، تعرّض لها خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا على أذربيجان 4-1 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان شورله قد سجّل للمنتخب الألماني ثنائية في شباك أذربيجان وصنع هدفاً آخر، وكان ينتظر مشاركته أساسياً في مباراة الغد، لكنّ توخيل قال إنّ اللاعب يعاني من "ألم شديد ولا يستطيع المشاركة في التدريبات".

ويغيب عن دورتموند في مباراة الغد أيضاً، إريك دورم الذي أصيب خلال التدريبات، كما يستمر غياب ماركو رويس وماريو غوتزه.

وقال توخيل إنّه يدرك أهمية مباراة الدربي، ودعى لاعبيه إلى التحلي بالروح التنافسية في مواجهة شالكه.

وذكر توشيل: "إنها تبدو بالنسبة لي وكأنها مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس. فالقرارات تبدو أكثر أهمية. وكل لاعب يعرف أنّ خطأ واحداً قد يحسم مصير المباراة".

ويحتل دورتموند المركز الثالث بجدول الـ"بوندسليغا" ويتطلع إلى حصد النقاط الثلاث غداً كي يظل ضمن المراكز الثلاثة الأولى، من أجل التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما شالكه، فيحتل المركز التاسع بفارق أربع نقاط خلف آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وبفارق ست نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط.