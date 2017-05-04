شتارك يجني 13 لقباً في 630 دقيقة وبوفون في 10سنوات

بولبابة الهرابي

لم تطأ قدماه عشب الملعب ولم يقف أمام الخشبات الثلاث منذ مارس/أذار عام 2014، لكن سلة ألقابه ازدانت مؤخراً باللقب الثالث عشر مع فريقه ليصبح أكثر الحراس واللاعبين تتويجاً في أقل المباريات والدقائق لعباً.

قصة الحارس البديل مع الألقاب

توم شتارك هو حارس المرمى الثاني لبايرن ميونيخ الألماني لكنه أساسي على دكة البدلاء منذ فترة طويلة سيما مع وجود العملاق مانويل نوير الحارس الأول للفريق البافاري.

كتبت الأسطر الأولى لحكاية شتارك مع التتويج منذ يوليو/تموز عام 2012، عندما انتقل إلى الفريق البافاري قادماً من هوفنهايم حينها بدأ الحارس يدوّن اللقب تلو الآخر في دفتر سجلاته الذهبية دون عناء أو جهد مبذول.

لقد جنى شتارك كل تلك الألقاب مع زملائه وهو قابع أغلب الوقت على دكة البدلاء لأن مشاركاته كانت شحيحة جداً سواء مع المدرب يوب هينكس أو الإسباني جوسيب غوارديولا أو المدرب الحالي الايطالي كارلو أنشيلوتي.

وطيلة تواجده مع بايرن ميونيخ لعب الحارس البديل 7 مباريات فقط خمس منها بالدوري الألماني وفاز فيها جميعها وواحدة بكأس ألمانيا ومثلها في كأس السوبر لكنه خسر المواجهة أمام بوروسيا دورتموند الألماني عام 2013.

واقع الأرقام يفرض المقارنة مع بوفون

رغم الفارق الشاسع بينه وبين العملاق جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المستوى والتاريخ، الا أن تتويج شتارك باللقب الثالث عشر في خمس سنوات قضاها على دكة بدلاء بايرن ميونيخ فرض منطق مقارنة يبدو هزلياً بين أرقام الحارسين.

مقارنة شتارك مع بوفون لم ولن تكون حول التصديات والابداعات والأرقام القياسية لأن الايطالي يتفوق الألماني بسنوات ضوئية لكن شتارك وبمساهمة فريقه دخل التاريخ في زمن قياسي وبات أفضل اللاعبين الاحتياط تتويجاً بالألقاب.

فمنذ موسم 2012-2013، احتاج شتارك (36 عاماً) إلى 630 دقيقة لعب ليفوز بجميع ألقابه مع الفريق البافاري وبعملية حسابية بسيطة فإن كل لقب توج به شتارك احتاج منه (48 دقيقة لعب).

ولتستقيم المقارنة بين ألقاب شتارك وبوفون تم احتساب تتويجات الحارس الايطالي من موسم 2012-2013، ومنذ ذلك الوقت أمضى بوفون 10 سنوات كاملة من الاجتهاد والدفاع عن عرين "السيدة العجوز" ليحصد نفس مجموع ألقاب الحارس الألماني.

وقد توج بوفون منذ عام 2012 بلقب الدوري الايطالي (4 مرات) و(كأس إيطاليا 3 مرات) ومثلها في كأس السوبر الايطالي و دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة).

علماً أن بوفون حصد لحد الآن 19 لقباً مع يوفنتوس.

شتارك الحارس المرصعة خزانته بالألقاب لم يكن تعاقده مع دكة البدلاء في بايرن ميونيخ فحسب بل شهد المصير نفسه في فترة انضمامه لباير ليفركوزن من الفترة بين 2000 وإلى غاية 2006، كما لم أنه لم يشارك مع هامبورغ عندما انتقل اليه معاراً من ليفركوزن عام 2004.

يُذكر أن عقد ابن مدينة فرايتل شرق ألمانيا مع بايرن ميونيخ ينتهي في يونيو المقبل وبالتالي ستنتهي معه أسطورة الحارس البديل الأكثر تتويجاً.

سجلات شتارك مع بايرن:

البوندسليغا (5 مرات): 2012-2013، 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017.

كأس ألمانيا (3): 2012-2013،2013-2015،2014-2016.

كأس السوبر (2): 2012، 2016.

دوري أبطال أوروبا (1): 2012-2013.

كاس السوبر الأوروبي (1): 2013

كأس العالم للأندية (1): 2013