شالكه يحجز تذكره دوري أبطال أوروبا

وضمن شالكه أيضاً مركز الوصيف بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط على بوروسيا دورتموند الذي ضمن البطاقة الثالثة عملياً وليس حسابياً رغم خسارته أمام ضيفه ماينتس 1-2، مستفيداً في الوقت نفسه من خسارة هوفنهايم أمام مضيفه شتوتغارت 0-2، وتعادل باير ليفركوزن سلبا مع مضيفه فيردر بريمن.

ولا يزال دورتموند متقدماً على كل هوفنهايم وليفركوزن بثلاث نقاط مع فارق ثلاثة اهداف عن الأول وستة أهداف عن الثاني.

ودخل لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي في دائرة المنافسة على البطاقة الرابعة بعدما رفع رصيده الى 50 نقطة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 4-1.

وكان بايرن ميونيخ الذي توج بطلاً للمرة السادسة توالياً، حجز أولى البطاقات الأربع المؤهلة مباشرة إلى دور المجموعات بحسب النظام الجديد الذي منح رباعي الصدارة في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنكلترا حق المشاركة مباشرة في الدور الأول.

وفاز بايرن اليوم على كولن في أرض الأخير 3-1.

ويلتقي في الجولة الأخيرة السبت المقبل باير ليفركوزن مع ضيفه هانوفر، فيما ستكون مباراة هوفنهايم مع بوروسيا دورتموند حاسمة للطرفين، لكن اكثر بالنسبة للاول اذ يكفي الثاني التعادل.

ولم تؤد خسارة هامبورغ أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة الى هبوطه الى الدرجة الثانية لاول مرة في تاريخه، لانه استفاد من خسارة فولفسبورغ امام لايبزيغ.

وتبقى امام هامبورغ (28 نقطة) فرصة وحيدة للتشبث بأمل البقاء في حال فوزه في المرحلة الأخيرة على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، وخسارة فولفسبورغ (30 نقطة) أمام كولن الأخير وأول الهابطين، لخوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية على غرار 2013 و2014.

