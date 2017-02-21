ريبيري يعاود التدريب مع بايرن

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن ريبيري (33 عاماً) شارك في قسم لا بأس به من الحصة التدريبية الصباحية بعد أن تدرب بمفرده مساء الاثنين في يوم عطلة منحه النادي للاعبين الآخرين.

وألمح المدرب الإيطالي للفريق البافاري كارلو أنشيلوتي إلى احتمال مشاركة ريبيري السبت في المباراة ضد هامبورغ، أو على أبعد تقدير في ربع نهائي مسابقة الكأس ضد شالكه في الأول من آذار/مارس.

وأصيب ريبيري في فخذه الأيمن خلال التدريب أواخر كانون الثاني/يناير بعد التحام مع زميله المدافع ماتس هوملس، وقد غاب عن المباراة التي فاز فيها بايرن على أرسنال الإنكليزي 5-1 الأربعاء ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسبق لريبيري، أحد الركائز الأساسية التي لا يزال يعتمد عليها أنشيلوتي، أن غاب عن بايرن لمدة شهر في بداية الموسم الحالي بسبب الاصابة أيضاً ما جعله يكتفي بخوض 8 مباريات فقط كأساسي من أصل 21 لفريقه في الدوري الألماني حتى الآن.