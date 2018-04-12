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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

ريبيري باقٍ في بايرن ميوينخ لعام اضافي

من قبل
Reuters

سيمدد نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في كرة القدم عقد جناحه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري سنة اضافية حتى صيف 2019، بحسب ما أكدت الخميس مجلة "كيكر" المتخصصة.

 

ويتوقع أن يتقبل ريبيري (35 عاماً) بقاءه أكثر على مقاعد البدلاء في تشكيلة الفريق البافاري، ومنح مزيد من الوقت لمواطنه كينغسلي كومان وسيرج غنابري المعار راهنا إلى هوفنهايم، بحسب ما أضافت الصحيفة.

ووصل ريبيري إلى بايرن عام 2007 من مرسيليا، وكان تمديد عقده متوقعاً في الأسابيع الأخيرة.

وإلى ريبيري، يأمل الجناح الهولندي المخضرم أيضاً أريين روبن (34 عاماً) تمديد عقده مع بايرن الذي تأهل الأربعاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على حساب اشبيلية الاسباني.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه السبت بعد الفوز على أوغسبورغ 4-1 وضمان لقب البوندسليغا للمرة السادسة تواليا والثامنة للفرنسي "ما يهم هو كيف يلعبان. والاثنان يلعبان بطريقة استثنائية".

بايرن ميونيخ فرانك ريبيري
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