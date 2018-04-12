ريبيري باقٍ في بايرن ميوينخ لعام اضافي

ويتوقع أن يتقبل ريبيري (35 عاماً) بقاءه أكثر على مقاعد البدلاء في تشكيلة الفريق البافاري، ومنح مزيد من الوقت لمواطنه كينغسلي كومان وسيرج غنابري المعار راهنا إلى هوفنهايم، بحسب ما أضافت الصحيفة.

ووصل ريبيري إلى بايرن عام 2007 من مرسيليا، وكان تمديد عقده متوقعاً في الأسابيع الأخيرة.

وإلى ريبيري، يأمل الجناح الهولندي المخضرم أيضاً أريين روبن (34 عاماً) تمديد عقده مع بايرن الذي تأهل الأربعاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على حساب اشبيلية الاسباني.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه السبت بعد الفوز على أوغسبورغ 4-1 وضمان لقب البوندسليغا للمرة السادسة تواليا والثامنة للفرنسي "ما يهم هو كيف يلعبان. والاثنان يلعبان بطريقة استثنائية".