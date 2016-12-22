رومينيغه يؤكد بقاء روبن في صفوف بايرن

وقال رومينيغه "سيبقى في بايرن ميونيخ، نريده ان يبقى معنا واعتقد انه سيكون بمقدورنا اعلان اتمام العقد اعتباراً من الشهر المقبل، انا متفائل جداً في هذا الخصوص".

ولم يخف بايرن اطلاقاً رغبته في الاحتفاظ بخدمات روبن المنتقل الى النادي البافاري عام 2009 من ريال مدريد الاسباني.

ويتعرّض روبن لإصابات متكررة لكنه يبقى حاسماً عندما يكون في كامل مستواه.

وكشفت الصحف الألمانية في الاسابيع الاخيرة أن المفاوضات مع والد روبن ووكيله تتمحور حول أجر اللاعب وفترة العقد، وقال رومينيغه في هذا الصدد "نحن على الطريق الصحيح ونقترب كثيراً من الاتفاق على التفاصيل الأخيرة".

وكان بايرن ميونيخ الذي يصارع على جميع الجبهات هذا الموسم محلياً وقارياً جدد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2021، وجناحه الفرنسي فرانك ريبيري حتى حزيران/يونيو 2018 في الآونة الأخيرة.

وأشار رومينيغه الى أن تجديد هذه العقود هو "إشارة الى الأندية الإنكليزية بأننا لن تنازل عن أبرز لاعبينا".

ويقلق بايرن ميونيخ، شأنه في ذلك شأن الأندية الأوروبية الكبيرة، من منافسة الإنكليز في سوق الانتقالات خصوصاً ان اندية الدوري الإنكليزي الممتاز تجني ايرادات هائلة من حقوق النقل التلفزيوني مقارنة مع منافساتها في البطولات الاربع الكبرى الاخرى.