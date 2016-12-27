رسمياً: فرينغز سيقود دفة دارمشتات

وهي المرة الأولى التي يتولى فيها فرينغز (40 عاماً)، اللاعب السابق في فيردر بريمن (1997-2002 و2005-2011) وبايرن ميونيخ(2004-2005)، الاشراف بمفرده على فريق، بعدما عمل مساعداً لمدرب بريمن الأوكراني فيكتور سكريبنيك نحو عامين (بين 2014 و2016).

ويستمر عقد فرينغز حتى حزيران/يونيو 2018.

وقال المدرب الجديد في بيان "أعي تماماً صعوبة المهمة لكني كنت دائماً محارباً ولاعباً في فريق، وهذا ما سأقوم به منذ اليوم وعند معاودة التدريب في الثالث من كانون الثاني/يناير".

واعتبر رئيس النادي روديغر فريتش أن فرينغز يملك "تجربة طويلة في كرة القدم كلاعب في البوندسليغا وعلى الصعيد الدولي"، مضيفاً "رغم أنه لا يملك تجربة كبيرة على صعيد التدريب، نحن واثقون أنه يستطيع القيام بهذه المهمة بخبرة وطموح وروح الفريق".

وأنهى دارمشتات الذي يشارك في الدرجة الأولى للموسم الثاني توالياً، دور الذهاب في المركز الأخير، برصيد 8 نقاط من 16 مباراة.