رافينيا يؤكد أنه لم يقصد "الإساءة" بزيه التنكري الخليجي

وأثار النادي المتوج بلقب الدوري المحلي في المواسم الستة الأخيرة، غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل بعد قيامه بنشره صورة للاعبيه بأزياء تنكرية للاحتفال بـ "الهالوين". وظهر رافينيا في هذه الصورة مرتديا العباءة البيضاء والشماغ والعقال، وحمل بيديه صندوقين صغيرين كتب عليهما "انتبه"، في إشارة الى أنهما يحتويان متفجرات.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أبدى اللاعب اليوم أسفه لما قام به. وقام النادي بحذف الصورة الأصلية، وأعاد نشر تعليق اللاعب.

وعبر حسابه باللغة العربية على "تويتر"، أورد بايرن الترجمة الآتية للتغريدة "الهالوين هو مناسبة مخيفة باستخدام الأزياء المختلفة، لم أقصد الاساءة لأي شخص أو أي بلد بهذا الزي التنكري".

وعلى رغم ذلك، واصل العديد من مستخدمي تويتر انتقادهم لما قام به اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، معتبرين في تعليقات على ما نشره حساب النادي، أن ما أدلى به رافينيا اليوم هو "تبرير وليس اعتذارا".

