رئيس دارمشتات: فريقي يجب أن يخسر أمام بايرن صفر-18

وجاء كلام فريتش انطلاقاً من مقارنة مالية أجراها بين كلفة فريقه البالغة 25 مليون يورو (27,4 ميلون دولار) وبين كلفة فريق بايرن ميونيخ البالغة 360 مليون يورو، وقال إنّه سعيد بما حققه فريقه من نتائج في الدوري قياساً إلى ميزانيته.

ويحتفل بايرن ميونيخ بلقبه الخامس توالياً مع أنصاره عندما يستضيف دارمشتات صاحب المركز الأخير.

وكان بايرن ضمن اللقب بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة في المرحلة الحادية والثلاثين، وتعثر لايبزيغ الوصيف سلباً مع إينغولشتات.

ويخوض دارمشتات بقيادة لاعب الوسط الألماني الدولي السابق تورستن فرينغز موسمه الثاني في البوندسليغا.

ويبتعد درامشتات تسع نقاط عن منطقة الأمان، ويحتاج إلى معجزة للفوز في ملعب منافسه الذي لم يفز عليه في سبع مباريات سابقة بينهما، آخرها ذهاباً في دارمشتات عندما فاز بايرن ميونيخ 1-صفر سجله البرازيلي دوغلاس كوستا في الدقيقة 71.

وفي زيارته الأخيرة إلى ملعب أليانز أرينا في شباط/فبراير 2016 خسر 1-3.