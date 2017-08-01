رئيس بوروسيا دورتموند يرد على شائعات رحيل أوباميانغ

وقال فاتزكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية خلال تواجده في معسكر الفريق في باد راغاز في سويسرا: "نحن واثقون من أنه سيستمر هذا الموسم ضمن صفوف بوروسيا دورتموند".

وأثيرت الشائعات حول مستقبل اللاعب الغابوني الدولي قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث ذكرت تقارير أنه من المحتمل رحيله عن دورتموند خلال العطلة الشتوية المقبلة للبوندسليغا.

وكان دورتموند قد حدد مهلة لأي محادثات بشأن أوباميانغ، متصدر قائمة هدافي البوندسليغا في الموسم الماضي، وقد انتهت تلك المهلة قبل أسبوعين.

ونفى فاتزكه بشكل قاطع ما ذكرته التقارير بشأن رحيل اللاعب، وأبدى أمله في أن يشكل الموسم المقبل فترة أكثر استقراراً للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد بيتر بوس.

وعاش دورتموند فترة صعبة استمرت لمدة عام واحد، شهدت رحيل توماس توخيل عن منصب المدير الفني، كما شهدت الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة الفريق، وكذلك قرار إغلاق المدرج الجنوبي في استاد الفريق بسبب أحداث مباراته أمام لايبزغ.

وقال فاتزكه "لقد كان العام الأكثر صعوبة بالنسبة لنا جميعاً بين آخر ثمانية أو عشرة أعوام.. أعتقد أننا جميعاً تأثرنا بالأحداث، خاصة التي وقعت خلال نصف العام الأخير".