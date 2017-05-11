رئيس بايرن ميونيخ للايبزيغ: "توقفوا عن شراء الأطفال!"

وأنهى لايبزيغ موسمه الأول في دوري الأضواء بضمان مقعد تأهل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا، وهو يلتقي بايرن ميونيخ السبت بعد ضمان الأخير التتويج باللقب المحلي للعام الخامس على التوالي.

وأزاح لايبزيغ بايرن عن الصدارة 3 أسابيع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باعتماد سياسة التعاقد مع مواهب شابة، إذ لم يتخط عمر لاعبيه الخمسة الجدد السنة الماضية 21 عاماً.

لكن هونيس اعتبر أن لايبزيغ يحتاج إلى خبرة إضافية لمقارعة بايرن في البوندسليغا، قائلاً: "لا أتخيل كيف يمكن إدارة الأمور باللعب 3 مرات أسبوعياً فقط مع هؤلاء الشبان".

وتابع: "أنا واثق من أن لايبزيغ لن يكون قادراً على متابعة مسيرته إذا لعب بهذه الطريقة في دوري الأبطال".

وقال هونيس إنه أبلغ شخصيا مالك لايبزيغ الملياردير النمسوي ديتريش ماتيشيتس مؤسس شركة مشروب ريد بول للطاقة، أن فريقه قادر على كسر احتكار بايرن للدوري مع لاعبي ذوي خبرة إضافيين في تشكيلته.

وتابع :"قلت له، عزيزي السيد ماتيشيتس، عندما تتعاقد مع لاعبين أكبر سناً، عندها ستكون خصماً جدياً لنا".

ويتقدم بايرن على لايبزيغ بعشر نقاط قبل مرحلتين على نهاية الدوري.

وكان فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي قد فاز على الفريق الصاعد 3-صفر ذهاباً في ميونيخ، عندما التقيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

برغم ذلك أشار الفريق الوحيد القادم من ألمانيا الشرقية السابقة، أنه سيبقي على سياسة التعاقد مع لاعبين صغار السن، وتردد أن جناح أياكس أمستردام الهولندي أمين يونس (23 عاماً) سيعزز صفوفه الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي رالف رانغنيك: "لن نتعاقد مع لاعبين معروفين ومرتفعي الثمن، بل سنلتزم بسياستنا في جلب المواهب الشابة والموهوبة".

ويتوقع أن يتعاقد النادي مع خمسة لاعبين لموسم 2017-2018.

ويتمثل تحدي الفريق بالحفاظ على نجومه الحاليين مثل لاعب الوسط الغيني نابي كيتا والمهاجم تيمو فيرنر.

ويرى مدرب الفريق رالف هاسنهوتل أن فريقه لا شيء لديه ليسخره عندما يواجه نجوم بايرن: "إنها مباراة الحلم بالنسبة إلينا، ولا شيء لدينا لنخسره. قد نحظى بمباراة قوية جدًا".