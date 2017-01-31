دوري أبطال أوروبا: خبر صادم لعشاق بايرن ميونيخ

وتعرض النجم الفرنسي البالغ 33 عاماً لهذه الاصابة في ساقه اليمنى بعد التحام بزميله المدافع ماتس هوميلس خلال التمارين، ويواجه احتمال الابتعاد عن النادي البافاري حوالي شهر بحسب صحيف "بيلد".

وتنتظر بايرن ميونيخ مباريات مهمة في الأيام المقبلة إذ يستقبل شالكه السبت في الدوري المحلي ثم يواجه فولفسبورغ على ملعبه أيضاً في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية في السابع من الشهر المقبل.

ويعود بعدها النادي البافاري إلى مسابقة الدوري المحلي حيث يحل ضيفاً على إنغولشتات قبل أن يستضيف آرسنال في 15 آذار/مارس في ذهاب الدور الثاني من دوري الأبطال.

وستكون المواجهة بين بايرن وآرسنال الرابعة بينهما في المواسم الخمسة الأخيرة، وهي تستكمل في السابع من آذار/مارس عندما يستضيف النادي اللندني مباراة الإياب على أرضه.

ومن المتوقع أن يغيب ريبيري الذي جدد في تشرين الثاني/نوفمبر عقده مع بايرن حتى 2018، عن مباراة الذهاب ضد النادي اللندني، إلى جانب المباريات التي تسبقها في الدوري والكأس المحليين.

وسبق لريبيري الذي ما زال من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن غاب عن بايرن لمدة شهر في أوائل الموسم الحالي بسبب الاصابة أيضاً ما جعله يكتفي بخوض 8 مباريات فقط كأساسي من أصل 18 لفريقه في الدوري الألماني حتى الآن.

