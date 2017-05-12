دورتموند يتطلع للحفاظ على المركز الثالث

يسعى بوروسيا دورتموند إلى الحفاظ على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما يحل ضيفاً على أوغسبورغ في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي تشهد قمة هامشية بين بايرن ميونيخ البطل ولايبزيغ وصيفه.

ترتيب الدوري الألماني

في المباراة الأولى، يخوض بوروسيا دورتموند اختباراً لا يخلو من صعوبة أمام مضيفه أوغسبورغ الثالث عشر والذي يصارع من أجل البقاء في دوري النخبة.

وكان دورتموند تغلب على هوفنهايم وانتزع منه المركز الثالث الذي يخول صاحبه المشاركة في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل والتي ودعها لاعبو المدرب توماس توخل من ربع النهائي على يد موناكو الفرنسي.

ويأمل دورتموند في استغلال صعوبة مهمة هوفنهايم أمام مضيفه فيردر بريمن الذي لا يزال يأمل في بطاقة مؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

ويحتل فيردر بريمن المركز الثامن برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف خلف كولن السابع ونقطة واحدة خلف هرتا برلين السادس ونقطتين عن فرايبورغ الخامس.

ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

وللمصادفة، فان المباراتين الأخيرتين لدورتموند وهوفنهايم ستكونان أمام المنافسين ذاتهما، حيث يحل الأول ضيفاً على أوغسبورغ ويستضيف فيردر بريمن، فيما يستضيف الثاني بريمن ويحل ضيفاً على أوغسبورغ.

ويبلي هوفنهايم البلاء الحسن في البوندسليغا هذا الموسم وهو أحد فريقين فقط هزما بايرن ميونيخ (مع بوروسيا دورموند)، كما أنه ثاني الفرق أقل هزائم (خسر 4 مرات) خلف بايرن ميونيخ (خسارتان).

وضمن هوفنهايم على الأقل المشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ولا يزال يؤمن بقدرته على خطف بطاقة التأهل المباشر من دورتموند.

الا أن مهمة دورتموند وهوفنهايم لن تكون سهلة أمام أوغسبورغ وفيردر بريمن كون الأخيرين عادا بتعادل ايجابي ثمين (بنتيجة واحدة) ذهاباً، ولن يكونا لقمتين سائغتين في ظل سعي الأول إلى تأمين بقائه في دوري الأضواء، والثاني إلى بطاقة أوروبية.

ويملك فرايبورغ فرصة تعزيز حظوظه في بطاقة الدوري الأوروبي عندما يستضيف اينغولشتات السابع عشر قبل الأخير.

وتكتسي النقاط الثلاث للمباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين، وسيقطع بها أصحاب الأرض شوطاً كبيراً نحو المسابقة القارية، والضيوف نحو البقاء.

ويتخلف اينغولشتات بفارق 4 نقاط عن هامبورغ صاحب المركز السادس عشر الذي يرغم صاحبه على خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية.

وهو الموسم الرابع على التوالي الذي يصارع فيه هامبورغ من أجل البقاء علماً بأنه خاض الملحق عامي 2014 و2015 ونجا بصعوبة في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي، علماً أن الفريق الوحيد الذي لم يهبط إلى الدرجة الثانية.

وتنتظر هامبورغ رحلة صعبة إلى شالكه الذي يعاني بدوره في وسط الترتيب حيث يحتل المركز العاشر.

ويتخلف هامبورغ بفارق الأهداف عن ماينتس الخامس عشر والذي يستضيف اينتراخت فرانكفورت الحادي عشر.

ويأمل فولفسبورغ الذي يتواجد ضمن دائرة المهددين (المركز الرابع عشر بفارق نقطتين أمام هامبورغ) في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال استضافته لبوروسيا مونشنغلادباخ التاسع من أجل كسب النقاط الثلاث وقطع شوط كبير نحو البقاء.

ويخوض هرتا برلين السادس اختباراً سهلاً أمام مضيفه دارمشتات أول الهابطين إلى الدرجة الثانية، فيما يحل كولن ضيفاً على باير ليفركوزن الثاني عشر والذي لم يذق طعم الفوز في المراحل الخمس الأخيرة (3 هزائم وتعادلان).



- قمة هامشية -

وتتجه الأنظار إلى ملعب "ريد بول ارينا" في لايبزيغ الذي سيكون مسرحاً لقمة هامشية بين لايبزيغ الوصيف وبايرن ميونيخ المتوج بلقبه الخامس على التوالي.

ويسعى لايبزيغ مفاجأة الموسم، إلى رد الاعتبار لخسارته المذلة أمام الفريق البافاري صفر-3 ذهاباً في ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ أعاد لايبزيغ إلى الواقع بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المرحلة السادسة عشرة وانفرد بالصدارة بعدما كان الفريقان متعادلين بالنقاط ويفصل بينهما فارق الأهداف.

ويعول لايبزيغ على معنويات لاعبيه العالية عقب حجزهم بطاقة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم.

ولم يمض على تأسيس لايبزيغ أكثر من سبعة أعوام (2009)، وهو مملوك من شركة مشروبات الطاقة النمسوية "رد بول"، الا أن مسيرته كانت منذ ذلك الحين ثابتة، وارتقى خلالها من الدرجة الرابعة إلى الأولى وأصبح منافساً جدياً على بطولتها في موسمه الأول فيها.

في المقابل، يهيمن النادي البافاري الذي تأسس قبل أكثر من قرن، على كرة القدم الألمانية، اذ يحمل لقب بطولة الدوري في المواسم الخمسة الأخيرة، والرقم القياسي في عدد الألقاب (27)، واضاف اليها 18 لقباً في الكأس المحلية، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وعشية لقاء الفريقين طالب رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس فريق لايبزيغ بـ"التوقف عن شراء الأطفال" إذا أراد الاقتراب من الفريق البافاري الموسم المقبل.

وأزاح لايبزيغ بايرن عن الصدارة 3 أسابيع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باعتماد سياسة التعاقد مع مواهب شابة، اذ لم يتخط عمر لاعبيه الخمسة الجدد السنة الماضية 21 عاماً.