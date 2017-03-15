دورتموند يؤكد غياب غوتسه حتى نهاية الموسم

وأوضح دورتموند في بيان على موقعه الالكتروني "في حال سار العلاج بشكل إيجابي، يمكن لغوتسه ان يبدأ بتدريباته أوائل الصيف"، مضيفا "الهدف الرياضي العام للاعب هو أن يكون جاهزا تماما لبداية الموسم المقبل" الذي ينطلق في 18 آب/أغسطس.

وتحدث النادي عن "أنباء جيدة لماريو غوتسه الذي كشف عن تجاوبه في المرحلة الأولى من علاجه".

وكان دورتموند أعلن في شباط/فبراير أن نجمه يعاني من "اضطرابات في الأيض"، وانه يتلقى العلاج للعودة الى التدريبات.

ونال غوتسه (24 عاما) شعبية واسعة في ألمانيا بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل.

ودفعت موهبته عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ للتعاقد معه بين 2013 و2016 لكنه لم يحقق معه النجاح المطلوب، ليعود إلى دورتموند منتصف شباط/فبراير من العام الماضي، لكنه لم يشارك سوى في 24 دقيقة منذ بداية 2017.