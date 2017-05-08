خلاف مباراة موناكو قد ينهي علاقة بوروسيا دورتموند مع توخيل

وبعد انتقادات من المدير التنفيذي للنادي هانز - يواكيم فاتسكه لتوخيل السبت، جاء دور رئيس النادي رينهارد راوبال الذي نقلت عنه صحيفة "بيلد" اليومية " أنّ توخيل لن يربح في نزاعه مع فاتسكه"، بينما عنونت صحيفة فاتس "فراق مع توخيل: راوبال يقف خلف فاتسكه".

ويعود الخلاف مع المدرب (43 عاماً) إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما تعرضت حافلة الفريق لتفجيرات أثناء توجهها إلى مباراة الذهاب مع موناكو الفرنسي في دورتموند، ما أدى إلى إصابة لاعبه الإسباني مارك بارترا، ما أدى لتأجيل المباراة.

وانتقد توخيل بشدة قرار الاتحاد الأوروبي للعبة، بموافقة النادي، إقامة المباراة في اليوم التالي، مضيفاً أنّه لم يتم الأخذ برأيه بهذا الشأن، إلا أنّ فاتسكه قال مؤخراً أّن هذا الأمر غير صحيح.

وخسر دورتموند مباراة الذهاب 2-3، والإياب 1-3.

ويخوض المدرب موسمه الثاني مع الفريق، ويشببه البعض بالإسباني خوسيب غوارديولا. ويمتد عقده مع الفريق حتى سنة 2108.

ويحتل الفريق المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وسيخوض نهائي كأس ألمانيا آمام آينتراخت فرانكفورت في 27 أيار/مايو في برلين، بعدما أقصى حامل اللقب بايرن ميونيخ في نصف النهائي.