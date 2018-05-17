خطوة هامة لفولفسبورغ للبقاء بين الكبار

ويخوض فولفسبورغ بطل ألمانيا في 2009، الملحق الفاصل بعد حلوله في المركز 16 في جدول ترتيب الـ"بوندسليغا" هذا الموسم، أما كييل الذي حصل على المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية، فيسعى لتخطيه والمنافسة في دوري الأضواء.

ويدين فولفسبورغ بفوزه للبلجيكي ديفوك اوريجي الذي تنتهي فترة إعارته من ليفربول الإنكليزي بعد الملحق الفاصل، إذ سجل الهدف الأول في الدقيقة 13 ثم مرر كرة الهدف الثالث للتركي يونس مالي (56)، فيما كان الهدف الآخر للكرواتي يوسيب بريكالو (40).

أما هدف هولشتاين كييل فكان من نصيب الغاني الأصل كينغسلي تشيندلر (34).

ويبدو فولفسبورغ في طريقه للإفلات من الهبوط إلى الدرجة الثانية للموسم الثاني تواليا بعدما اضطر العام الماضي أيضا لخوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وتفوق حينها على اينتراخت براونشفيغ بفوزه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-صفر. وتقام مباراة الاياب الإثنين المقبل.