جيرلاند مدرباً مساعداً لكارلو أنشيلوتي في بايرن

وصعد جيرلاند، الذي يعمل ضمن الجهاز الفني لبايرن ميونيخ منذ سنوات، لمنصب المساعد الأول للمدير الفني للفريق خلفاً لباول كليمينت، الذي اقترب من تدريب سوانزي الإنكليزي.

وقال كارل هاينز رومينيغه، المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ: "لقد رأينا كيف كان باول مدرباً محترفاً، لا نريد أن نصبح عقبة في طريق تقلده منصب المدير الفني في الدوري الإنكليزي ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وعمل جيرلاند لعدة أعوام مع بايرن ميونيخ، حيث قاد الفريق الرديف للنادي البافاري في الفترة ما بين عامي 2001 و2009، قبل أن يعود إلى الفريق الأول في منصب المدرب المساعد.

ومنذ ذلك الحين، عمل جيرلاند مع كل المدربين السابقين لأنشيلوتي، مثل لويس فان غال ويوب هانكس وبيب غوارديولا.

ويعتبر جيرلاند زميلا لدافيد أنشيلوتي، نجل المدرب الإيطالي، الذي يعمل كمدرب مساعد أيضا في النادي الألماني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في الساعات الأخيرة أن جيرلاند (62 عاماً) كان مرشحاً للحلول بديلاً لكليمينت في منصب المساعد الأول للمدير الفني لبايرن ميونيخ، وهو ما نفاه النادي البافاري في حينه.