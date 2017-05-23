جماهير هامبورغ سرقت العارضة فلاحقتها الشرطة

وطبقا للرواية الصادرة عن الشرطة الألمانية، وصل المشجعان وهما يحملان العارضة التي يصل وزنها إلى 14 كيلوغراما إلى محطة المواصلات الرئيسية لهامبورغ، حيث أجبروا من هناك على إعادتها، إلا إنهما أكدا أنهما كانا يرغبان في الاحتفاظ بها كتذكار.

وبفضل فوزه الصعب على فولفسبورغ، تمكن هامبورغ من الإفلات من خوض مباراة فاصلة مع فريق من دوري الدرجة الثانية للصراع على البقاء في دوري الأضواء في الموسم المقبل.

وعقب انتهاء المباراة مباشرة، قام المئات من الجماهير بالنزول إلى أرض الملعب ليحتفلوا بالإنجاز الذي حققه فريقهم، ليستغل المشجعان المذكوران حالة الاضطراب هذه لسرقة عارضة المرمى.

ويعتبر هامبورغ هو الفريق الوحيد الذي لم يهبط إلى دوري القسم الثاني منذ أن انطلقت البوندسليغا في 1963.