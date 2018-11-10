ثلاثية بليا تعزز وصافة مونشنغلادباخ

ويحتل مونشنغلادباخ المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند المتصدر الذي يلتقي في مباراة قمة الفريق البافاري الثالث (20 نقطة) في وقت لاحق.

وسجل بليا (25 عاما) القادم من نيس الفرنسي ثلاثيته في الدقائق 39 من حركة فنية رائعة، و48 اثر ركنية و52 من مسافة قريبة، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 8 أهداف، فيما وقع التركي نور شاهين على هدف بريمن الوحيد (59).

وأصبح بليا أول لاعب يسجل 8 أهداف لمونشنغلادباخ في 11 مباراة في الدوري، منذ الدولي السابق أوليفر نوفيل في موسم 2005. ورفع رصيده إلى 11 هدفا في 12 مباراة في مختلف المسابقات.

وضمن هوفنهايم الخامس فوزا متأخرا على حساب ضيفه أوغسبورغ 2-1 بهدفي الكرواتي أندري كراماريتش (65) والإنكليزي اليافع ريس نيلسون (83)، مقابل هدف الإيسلندي ألفريد فينبوغاسون (69).

وارتقى ماينتس إلى النصف الأول من الترتيب بفوزه على مضيفه فرايبورغ 3-1. سجل للفائز العاجي جان-فيليب غبامين (6) الفرنسي جان فيليب ماتيتا (18) والنمسوي كريم أونيسيوو (75)، وللخاسر رولاند سالاي (72).

واستفاد فورتونا دوسلدورف من طرد مبكر لمكسيميليان ميتلشتادت (41) لاعب هرتا برلين، ليسجل رباعية في الشوط الثاني عبر الياباني تاكاشي أوسامي (50) وروفن هينينغز (63) والبلجيكي بنيتو رامان (84 و90)، ويمنح فريقه المهدد بالهبوط فوزه الثاني هذا الموسم 4-1، فيما سجل للخاسر دايفي سيلكه (88).

وعلى غرار دوسلدورف، حقق شتوتغارت الأخير فوزه الثاني هذا الموسم والأول منذ 29 سبتمبر، على أرض نورمبرغ 2-صفر بهدفي تيمو باومغارتل (68) واريك تومي (82).