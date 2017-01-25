توقعات بمشاركة أوباميانغ أمام ماينتس

وأوضح هانس-يواكيم فاتسكه لمجلة "كيكر" الألمانية "سيكون معنا الخميس، وبالتالي سيكون جاهزاً كخيار لمدربنا توماس توخيل".

وودع منتخب الغابون البطولة الأفريقية التي تقام على أرضه من الدور الأول، بعد ثلاثة تعادلات. وسجل أوباميانغ هدفي بلاده الوحيدين فيها ضد غينيا بيساو وبوركينا فاسو.

وحقق دورتموند بغياب أوباميانغ، أفضل لاعب أفريقي لعام 2015، فوزاً صعباً على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من البوندسليغا، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ويتصدر أوباميانغ صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 16 هدفاً، بفارق هدفين أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.