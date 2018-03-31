توخل لن يدرّب بايرن

وقال رومينيغه لشبكة "سكاي" الألمانية "أجرى مديرنا الرياضي حسن صالح حميدزيتش محادثات مع مدربين (لخلافة يوب هاينكس)، وتوخل كان من بينهم".

وتابع "أخبرنا أنه وقع مع ناد آخر، لكنها ليست مشكلة بالنسبة إلينا" من دون أن يوضح هوية الفريق.

وبحسب مجلة "كيكر" الألمانية، فاوض توخل (44 عاما) الأسبوع الماضي آرسنال الإنكليزي لخلافة الفرنسي ارسين فينغر، فيما رشحته تقارير إعلامية لتولي تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان بوروسيا دورتموند قد تخلى عن خدمات توخل في نهاية الموسم الماضي، على رغم قيادته الفريق الى إحراز كأس ألمانيا. وأتى الافتراق بعد تباين بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي هانس-يواكيم فاتسكه.

وكان بايرن متصدر الدوري الذي سحق دورتموند 6-صفر السبت، قد لجأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى هاينكس، المدرب السبعيني الذي قاده عام 2013 إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا قبل أن يعتزل التدريب، لقيادته في ما تبقى من الموسم بعد إقالة مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.