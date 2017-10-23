تقارير صحفية تؤكد غياب مولر عن بايرن لستة اسابيع

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية الاثنين أن مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر سيبتعد عن الملاعب لستة أسابيع بسبب الإصابة، ما يضع النادي البافاري أمام احتمال غيابه وقلب الدفاع ماتس هوملز عن المواجهتين المرتقبتين هذا الأسبوع ضد لايبزيغ في الكأس والدوري المحليين.

وتعرض مولر لإصابة بتمزق عضلي بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني ضد هامبورغ (1-صفر) السبت قبل أن يغادر الملعب بعدها بعشر دقائق. وفي المباراة نفسها، تعرض هوملز لإصابة في الكاحل.

ولم يؤكد النادي البافاري، بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية والذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، وضع إصابة اللاعبين بشكل رسمي بعد.

ويلتقي بايرن مع لايبزيغ، وصيف الموسم الماضي، في الدور الثاني من كأس ألمانيا الأربعاء، والسبت في المرحلة العاشرة من الدوري.

وحمل مولر شارة قائد الفريق في غياب حارس المرمى الدولي مانويل نوير الذي يتوقع غيابه حتى مطلع السنة المقبلة، بعدما خضع في أيلول/سبتمبر لعملية جراحية لمعالجة كسر في القدم، هي الثانية له منذ نيسان/أبريل الماضي.

وأبرز الجناح الهولندي لبايرن أريين روبن حاجة فريقه إلى جهود مولر، لاسيما أن الفريق سيحل خلال أسبوعين، ضيفاً على دورتموند في قمة ضمن الدوري المحلي.

وقال روبن "الأمر مقلق دائماً عندما يتعرض أحد اللاعبين للإصابة ويضطر إلى الغياب لا نريد حصول هذا الأمر حالياً، توماس هو قائدنا ولاعب مهم في صفوفنا".



