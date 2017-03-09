تشابي ألونسو يؤكد اعتزاله في نهاية الموسم

وقال اللاعب السابق لليفربول وريال مدريد: "لم يكن قراراً سهلاً، لكنني أعتقد أنها اللحظة المناسبة".

وأضاف: الأفضل عاجلاً وليس آجلاً. أردت إنهاء مسيرتي في أعلى المستويات، وبايرن هو المستوى الأعلى".

ولا يزال ألونسو ضمن التشكيلة الأساسية لمدرب بايرن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويستعين به في غالبية المباريات كلاعب وسط دفاعي إلى جانب التشيلي أرتورو فيدال.

وبهذا القرار، سيدل ألونسو البالغ من العمر 35 عاماً الستارة على مسيرة كروية حافلة في الملاعب بعد أن تنقل بين أندية ريال سوسييداد وإيبار وليفربول وريال مدريد وأخيراً بايرن ميونيخ حيث استهل الدفاع عن ألوان الفريق البافاري منذ عام 2014.

وحقق أولونسو ألقاباً بارزة مع الأندية التي لعب لها خصوصاً فوزه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في موسم 2004-2005 وريال مدريد في موسم 2013-2014 إضافة لفوزه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين في 2008 و2012، وفي رصيده 114 مباراة دولية و9 أهداف.