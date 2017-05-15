تراوري يمدد عقده مع مونشنغلادباخ حتى 2021

وينتهي عقد تراوري (29 عاماً) مع ناديه سنة 2018، وهو خاض في ثلاثة مواسم 87 مباراة سجل فيها 13 هدفاً.

وقال المدير الرياضي للنادي ماكس إيبيرل "مع سرعته ومهاراته في المراوغة، يصنع إيبو (إبراهيما) الفارق لنا".

أضاف "مجرد قيامه بتمديد عقده مع ناد للمرة الأولى في مسيرته، يظهر إلى أي مدى يشعر بالراحة لدينا. لقد تطور ليصبح شخصاً يقدم الشيء الإيجابي للفريق".

وكان تراوري لعب في ألمانيا لفرق هرتا برلين وأغسبورغ وشتوتغارت قبل التحاقه بمونشنغلادباخ. واختير للمرة الأولى للدفاع عن ألوان منتخب بلاده في 11 آب/أغسطس 2010 يوم فازت غينيا على مالي.