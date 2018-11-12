بيلد: ريبيري يصفع مراسلاً تلفزيونياً

وبحسب الصحيفة، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع الحادث قائلاً:"أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه باتريك غيو، الذي يعرفه منذ عدة أعوام. اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء السبت على عقد اجتماع مرتقب لمناقشة كيفية حل المشكلة. وأخبرنا السيد غيو أن هذا الأمر يصب أيضاً في مصلحته".

ووقع الحادث، وفقاً لشهادات جمعتها "بيلد"، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ إلى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ومن معرفته بالمراسل التلفزيوني، وهو لاعب محترف سابق، بادر ريبيري إلى أخذ المبادرة. ووفقاً للشهود، قام ريبيري بصفع غيو على وجهه ثلاث مرات قبل أن يدفعه من صدره.

وافترضت "بيلد" من دون أن تكون قادرة على إثبات ذلك، أن غضب اللاعب البالغ 35 عاماً يعود إلى تعليقات لغيو تناوله فيها خلال المباراة. وقامت زوجة ريبيري، وهيبة، ببعث رسالة إليه عبر تطبيق إنستغرام، أشارت فيها إلى أن غيو "كان مُتعباً وغير مجد".