بوروسيا مونشنغلادباخ يعوّض داهود المنتقل إلى بوروسيا دورتموند

وسينضم لاعب الوسط البالغ عمره 17 عاماً إلى غلادباخ قادماً من نانسي حتى عام 2022.

وقال ماكس ايبرل مدير غلادباخ الرياضي في بيان: "ميكائيل كويزانس موهبة كبيرة ويستطيع اللعب في العديد من المراكز في وسط الملعب".

وأضاف: "نراقبه منذ فترة، المنافسة على أبرز المواهب الأوروبية قوية ونحن سعداء للغاية".

وسينتقل محمود داهود من مونشنغلادباخ إلى بوروسيا دورتموند بحسب ما أعلن الأخير منذ أسابيع.

ويكافح غلادباخ، الذي لعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في آخر موسم، من أجل التأهل للدوري الأوروبي الموسم القادم إذ يحتل المركز التاسع بفارق ثلاث نقاط خلف هيرتا برلين السادس ونقطتين خلف كولن السابع قبل جولتين على نهاية الموسم.