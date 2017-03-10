بواتينغ يعزّز صفوف بايرن بعد غياب طويل للإصابة

وأوضح أنشيلوتي أنّ بواتينغ، العائد من إصابة في الصدر أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، سيحصل على فرصة اللعب "لدقائق قليلة" في

مباراة الغد.

ولم يشارك بواتينغ في أي مباراة منذ خضوعه لعملية جراحية في كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر تعرضه لإصابة في عضلات الصدر.

وسيفتقد بايرن في مباراة الغد جهود مدافعه الإسباني خوان بيرنات الذي يعاني من إصابة عضلية طفيفة.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني بينما يحتل أينتراخت فرانكفورت المركز السادس قبل مباراتهما المقررة غداً ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.