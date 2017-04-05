بطولة ألمانيا: لايبزيغ يخطو خطوة اضافية نحو المشاركة في دوري الأبطال

وابتعد لايبزيغ، هذا النادي الذي تأسس عام 2009 وتقدم خلال 7 اعوام من الدرجة الخامسة إلى الأولى، في المركز الثاني مجدداً بفارق 4 نقاط عن هوفنهايم الثالث الذي حقق المفاجأة الثلاثاء بإسقاطه بايرن ميونيخ حامل اللقب (0-1) الذي لا يزال رغم ذلك في وضع مريح كونه يتقدم بفارق 10 نقاط عن ملاحقه.

وأصبح لايبزيغ الذي تملكه شركة "ريد بول" النمساوية لمشروبات الطاقة، متقدماً بفارق 15 نقطة عن المركز الخامس قبل 7 مراحل على نهاية الموسم، ما يعني أن مسألة حسم مشاركته في دوري الأبطال، إن كان مباشرة عبر احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى أو عبر الدور التمهيدي الفاصل الذي يخوضه صاحب المركز الرابع، قد تحسم في المرحلتين المقبلتين.

ويدين فريق المدرب النمساوي رالف هاسنهوتل بفوزه الثاني توالياً بعد سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز (هزيمتان وتعادل)، الى النمساوي مارسيل سابيتسر وتيمو فيرنر اللذين وضعاه في المقدمة في الدقيقتين 48 و52 بكرتين رأسيتين، ثم قلص الإسباني خايرو بوستارا الفارق في الدقيقة 69 من ركلة جزاء لكن الغيني نابي كيتا أعاده الى هدفين في الدقيقة 81.

واكمل ماينتس، القابع في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط عن المركز السادس عشر، المباراة بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد الفرنسي جان-فيليب غبامان (89) لكنه نجح رغم ذلك في تسجيل هدف ثان عبر الياباني يوشينوري موتو (90+1).

وأصبح هرتا برلين منطقيا خارج دائرة المنافسة على إحدى بطاقات دوري الأبطال بتلقيه هزيمته الثالثة على التوالي، وجاءت على يد مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف سجله السلوفاكي لاسلو بينيس (16).

وتخلى ممثل العاصمة عن المركز الخامس بفارق الأهداف لمصلحة كولن الفائز الثلاثاء على اينتراخت فرانكفورت (1-صفر)، وأصبح متخلفا بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

وفي المقابل، حصل مونشنغلادباخ على ثلاث نقاط ثمينة أبعدته نسبيا عن منطقة الخطر بعدما رفع رصيده الى 36 نقطة في المركز التاسع وبفارق 7 نقاط عن المركز السادس عشر.

وحذا باير ليفركوزن حذو مونشنغلادباخ ورفع رصيده الى 35 نقطة بفوزه على مضيفه دارمشتات متذيل الترتيب بهدفين ليوليان براندت (15) وكيفن فولاند (56)، فيما بقي فولفسبورغ في دائرة الخطر بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ بهدف لفلوريان نيدرليشنر (78).

وحسم انغولشتات مواجهة البقاء المصيرية مع مضيفه اوغسبورغ بالفوز عليه بثلاثة أهداف سجلها سوني كيتل (24) والإسرائيلي الموغ كوهن (35 و67)، مقابل هدفين للهولندي بول فيرهايغ (76 من ركلة جزاء) والتركي خليل التينتوب (81).

ورفع انغولشتات رصيده الى 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق 4 نقاط عن منافسه صاحب المركز السادس عشر.

ويخوض صاحب المركز السادس عشر في نهاية الموسم الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وتبدو المنافسة محتدمة تماماً لأن اوغسبورغ لا يتخلف سوى بفارق 7 نقاط عن المركز التاسع.