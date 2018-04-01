بريمن يحرم فرانكفورت من اللحاق بدورتموند

ومنح النمساوي زلاتكو يونوزوفيتش التقدم لفيردر بريمن عندما تلقى كرة من الدنماركي توماس ديلاني تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (28).

وأدرك المهاجم الصربي لوكا يوفيتش التعادل لأينتراخت فرانكفورت عندما تلقى كرة من الدولي الغاني السابق كيفن برانس بواتنغ تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (53).

ونجح فيردر بريمن في خطف هدف الفوز بالنيران الصديقة عندما حول المدافع الأرجنتيني دافيد أبراهام كرة من ركلة حرة جانبية بالخطأ في مرمى فريقه بمساهمة من حارس مرماه الفنلندي لوكاس هراديكي الذي أفلتت من يديه وعانقت شباكه (79).

وهو الفوز الثالث على التوالي لفيردر بريمن والتاسع هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يتلق فيها أي خسارة، فرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف أوغسبورغ العاشر وهرتا برلين الحادي عشر.

في المقابل، مني أينتراخت فرانكفورت بخسارته التاسعة هذا الموسم وتراجع إلى المركز السادس بعدما تجمّد رصيده عند 45 نقطة.

وكان أينتراخت فرانكفورت يمني النفس باستغلال السقوط المدوي لبوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب صفر-6 السبت واللحاق به إلى المركز الثالث والإبقاء على أماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وحسم التعادل السلبي مواجهة ماينتس وبوروسيا مونشنغلادباخ، ليرفع الأول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، فيما ارتقى الثاني إلى المركز التاسع برصيد 37 نقطة.