بايرن يعين مساعد أنشيلوتي مديراً للكرة بقطاع الشباب

ويتولى جيرلان هذا المنصب فيما يتولى يوخين ساور منصب المشرف العام على المركز بعد عمله مؤخراً كمدير تنفيذي لنادي ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس نادي بايرن: "نثق بأنه مع تولي هيرمان وساور المسؤولية، نكون قد وضعنا مسؤولية هذا المركز بين أيد خبيرة".

ومن المنتظر أن يعلن فولفغاغ دريملر رئيس المركز حالياً اعتزاله في نهاية الموسم الحالي فيما سيترك هايكو فوغل عمله في هذا القطاع وفي فريق بايرن للهواة باتفاق مع مسؤولي النادي.

وكان نظام الناشئين في بايرن، الذي أمد الفريق الأول بعدد من النجوم البارزين أمثال باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام وتوماس مولر، قد توقف مؤخراً، حيث قام بتخريج عدد قليل من اللاعبين للمرة الأولى.

ويضع الفريق البافاري، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الألماني (بوندسليغا)، آمالا عريضة على جيرلان (62 عاماً) لتصحيح الأوضاع داخل المركز وصرح أولي هونيس، رئيس النادي، عقب عودته لقيادة بايرن مجدداً "لقد قررنا إجراء تغييرات شاملة في نظام الشباب".

أضاف هونيس: "سوف نولي مزيداً من الاهتمام بهذا النظام، وربما سنعود مرة أخرى للتربع على القمة في أوروبا، بعدما ابتعدنا عن الصدارة في الوقت الراهن".

وسوف يتم فتح حساب للمركز بقيمة 70 مليون يورو (73.5 مليون دولار) الصيف القادم من أجل إيجاد نجوم جدد على شاكلة ديفيد آلابا، آخر اللاعبين الذين تخرجوا من المركز وأصبح من نجوم الفريق الأول في الفترة الماضية.

وقال جيرلان إنه "متحمس لكي يكون جزءاً من هذا المشروع، الذي سيتم قريباً الحكم على نتائجه"، مثل جميع الأمور في بايرن.

وأشار رومينيغيه: "سوف نتعاقد دائماً مع أفضل اللاعبين الأكفاء من ناحية، ونريد أيضاً اللاعبين الذين نقوم بتنميتهم وصقل مهاراتهم لتدعيم الفريق الأول من ناحية أخرى".

واختتم رومينيغيه حديثه قائلاً: "من المثالي أن نوفر لاعبا لديه فرصة لكي يصبح عنصراً في الفريق الأول، من الناحية النظرية، كل عام".