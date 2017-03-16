بايرن يحل ضيفاً ثقيلاً على مونشنغلادباخ

ويخوض لايبزيغ الثاني وبوروسيا دورتموند الثالث اختبارين سهلين مع فيردر بريمن واينغولشتات المهددين بالهبوط.

يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام لايبزيغ، ويأتي دوروتموند ثالثاً وله 43 نقطة.

ورفع بايرن بعد المرحلة الماضية الفارق إلى 10 نقاط بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت 3-صفر وخسارة لايبزيغ مفاجأة الموسم أمام فولفسبورغ صفر-1. كما سقط فيها بوروسيا دورتموند أمام هرتا برلين 1-2.

يمر الفريق البافاري بقيادة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي في أفضل أيامه ويسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقبه المحلي، وينافس بقوة أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن اكتسح آرسنال الانكليزي ذهاباً واياباً بنتيجة واحدة 5-1 في ثمن النهائي. وتسحب قرعة ربع نهائي البطولة الأوروبية الجمعة.

وبدا الارتياح على أنشيلوتي بعد الفوز في المرحلة السابقة حين قال "هذا يوم جيد لنا، مع نتائج ملائمة أيضاً من المباريات الأخرى. الفارق جيد الآن ويجب أن نحافظ على تركيزنا".

ووصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المباراة السابقة إلى الهدف رقم مئة في 136 مباراة له في صفوف الفريق.

كما سجل المهاجم العملاق هدفه الـ33 هذا الموسم في مختلف المسابقات، ويبتعد بفارق هدف فقط خلف مهاجم دورتموند الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ متصدر ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفاً.

وهي المرة الخامسة في آخر 6 مواسم التي يسجل فيها ليفاندوفسكي 20 هدفاً أو أكثر في الدوري.

-لايبزيغ لايقاف النزيف-

يسعى لايبزيغ بدوره إلى استعادة توازنه بعد أن أهدر 11 نقطة في آخر 6 مباريات بخسارته أمام فولفسبورغ الرابع عشر صفر-1 في المرحلة الماضية، حين يحل ضيفاً على فيردر بريمن الخامس عشر (26 نقطة).

ويكافح بريمن لتجنب الهبوط، وكان انتزع تعادلاً مثيراً 1-1 مع مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة السابقة التي صد فيها حارسه فليكس فيدفالد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ويبحث دورتموند أيضاً عن التعويض بعد تلقيه خسارته الخامسة هذا الموسم أمام هرتا برلين 1-2 معولاً على مهاجمه أوباميانغ الذي سجل ثمانية أهداف في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات.

وتأهل دورتموند أيضاً إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا البرتغالي، كما بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية حيث سيواجه غريمه بايرن ميونيخ أواخر الشهر المقبل.

وتأكد غياب نجم دورتموند ماريو غوتسه حتى نهاية الموسم بسبب "اضطرابات في الأيض"، بعد أن أعلن النادي ذلك الأربعاء، برغم اشارته الى مؤشرات ايجابية في المرحلة الأولى من العلاج الذي يتلقاه اللاعب للعودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويستمر غياب الدولي الأخر ماركو رويس عن دورتموند بسبب تمزق عضلي في الفخذ الأيسر.

ويتحين هوفنهايم الرابع برصيد 42 نقطة الفرصة لانتزاع المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا من دورتموند عندما يستضيف باير ليفركوزن العاشر وله 31 نقطة.

وفي باقي المباريات، يلعب أوغسبورغ مع فرايبورغ، وكولن مع هرتا برلين، وفولفسبورغ مع دارمشتات، وفرانكفورت مع هامبورغ، وماينتس مع شالكه.