بايرن يتعاقد مع كومان بشكل نهائي

وقال كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ عبر الموقع الرسمي للنادي على الأنترنت:" كينغسلي كومان جزء هام لبناء مستقبل فريقنا، لذلك، قررنا تفعيل هذا الاختيار".

وانضم الجناح الفرنسي كومان (20 عاماً) للبايرن على سبيل الإعارة من يوفنتوس في آب/أغسطس 2015 مع وجود خيار الشراء قبل نهاية نيسان/أبريل 2017.

ويمتد عقد اللاعب الكامل مع بايرن حتى 2020.

وانتهت أحلام بايرن في الفوز بالثلاثية على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا، ولكن يمكنه تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي بالفوز على فولفسبورغ يوم السبت في حال فشل لايبزغ في التغلب على إنغولشتاد.