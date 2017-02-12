بايرن ميونيخ يقضي على المنافسة في البوندسليغا

واختارت صحيفة "سود دويتشه زايتونغ" البافارية الأحد، عنوان "اسدال الستار على البوندسليغا" للحديث عن الفوز الذي حققه النادي السبت في المرحلة العشرين على مضيفه اينغولشتات (2-صفر). وعلى رغم أن بايرن انتظر حتى الوقت الضائع ليسجل الهدفين، الا أن فوزه أتاح له الابتعاد بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ الثاني ومفاجأة الموسم، و15 نقطة عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة "يمكن أن تبدأ الاحتفالات من الآن لأنه لم يعد ثمة سيناريو آخر فعلياً: بايرن سيتوج مجدداً بطلاً هذا الموسم"، ويعزز رقمه القياسي في عدد الألقاب المتتالية.

بات هذا الانجاز أمراً معتاداً منذ موسم 2012-2013. ومع قدوم شهر شباط/فبراير، تكون الأمور قد باتت شبه محسومة في الدوري الألماني لكرة القدم، على رغم الانتظار للربيع للتتويج رسمياً.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه السبت بعد المباراة "نحن مسرورون، هذه المرحلة كانت رائعة بالنسبة الينا".

-أداء غير مقنع -

اللافت هذا الموسم أن بايرن يهيمن على البطولة على رغم تقديمه أداء غير مقنع منذ تولي الايطالي كارلو أنشيلوتي مسؤولياته على رأس الجهاز الفني هذا الصيف خلفاً للاسباني جوسيب غوارديولا الذي انتقل إلى نادي مانشستر سيتي الانكليزي.

ولم يتمكن أنشيلوتي بعد من طبع لمساته على الفريق الذي غالباً ما يفوز بصعوبة. وكان فوز السبت على ملعب مضيفه اينغولشتات دليلا إضافياً على ذلك، اذ لم يتمكن بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري 26 مرة، من فك عقدة دفاع المضيف سوى في الدقيقة 90 عن طريق التشيلي أرتورو فيدال، وبعدها بدقيقة من خلال الهولندي اريين روبن.

واعتمد أنشيلوتي منذ بداية الموسم، على أسلوب لعب يختلف عن ذاك الذي طبقه سلفه غوارديولا والذي ارتكز على التمريرات القصيرة المتتالية والاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة.

ويبدو انعكاس أداء بايرن، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات آخرها في موسم 2012-2013 في عهد المدرب السابق يوب هاينكس، واضحاً على احصائيات مهاجميه، اذ أن توماس مولر على سبيل المثال، اكتفى بهدف واحد في الدوري هذا الموسم حتى الآن، في مقابل عشرين سجلها الموسم الماضي.

الا أن ما يساهم في ابتعاد بايرن في الصدارة، هو فعاليته في الافادة إلى الحد الأقصى من اخفاقات خصومه، ومنها السبت سقوط لايبزيغ أمام ضيفه هامبورغ صفر-3، وخسارة بوروسيا دورتموند أمام درامشتات 1-2، واينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن بثلاثية.

وشكل أداء بايرن وهيمنته على الدوري الألماني موضع انتقاد من مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اعتبر أن الدوري الانكليزي الممتاز هو أصعب من الدوري الألماني.

وقال مورينيو مطلع شباط/فبراير "ان انكلترا ليست ألمانيا. في ألمانيا، يبدأ بايرن ميونيخ باحراز البطولة منذ الصيف"، معتبراً أن استراتيجية النادي البافاري تقوم على شراء أفضل اللاعبين من غريمه دورتموند لإضعافه، وبالتالي القضاء على أي منافسة جدية له على اللقب.

أضاف "كل سنة يستقدمون أفضل لاعب من غريمهم، مرة كان (المهاجم البولندي روبرت) ليفاندوفسكي، بعدها كان (المهاجم ماريو) غوتزه، وبعدها (المدافع ماتس) هوملز".

ويواجه بايرن، في حال استمرار هيمنته على الدوري، احتمال انعكاس الأمر سلباً على جاذبية البوندسليغا بالنسبة إلى مشجعي كرة القدم في العالم، في وقت يسعى النادي نفسه والدوري، إلى المنافسة مع الدوري الانكليزي الممتاز والدوري الاسباني، اللذين يتمتعان باقبال أكبر، وتالياً عائدات اعلانية وترويجية أكبر على الصعيد العالمي.

وعلى رغم أن النادي يعد الرابع عالمياً على لائحة أغنى أندية كرة القدم، مع عائدات سنوية بلغت 591 مليون يورو موسم 2015-2016، فان سيطرته على المدى الطويل تثير قلق ادارة الدوري.

وقال مدير البوندسليغا كريستيان سايفرت "اذا أحرز بايرن ميونيخ عشرة ألقاب أو 15 لقباً متتالياً، سيصبح الأمر حينها مشكلة بالنسبة الينا، الا أننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

أضاف في تصريحات لصحافيين "الفارق موجود بين بايرن وملاحقيه (...) الا أنني أعتقد أنه سيتقلص".