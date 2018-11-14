وأوضح النادي البافاري على موقعه في شبكة الأنترنت "ستترك ركبة خاميس في راحة تامة لعشرة أيام، على أن يبدأ بعدها اللاعب علاجاً فيزيائياً وإعادة تأهيل".

وتشكل إصابة خاميس ضربة مؤلمة لبايرن الذي يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري لأن خاميس (27 عاماً) سينضم إلى مجموعة من أربعة مصابين هم لاعبا الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والفرنسي كورنتان توليسو، والمهاجمان الفرنسي كينغسلي كومان والهولندي أريين روبن.

وعلق زميله المهاجم ساندرو فاغنر "بالتأكيد، إنه خبر سيء. خاميس لاعب مهم جداً، يملك فكراً خلاقاً وليس لدينا لاعب مثله".

ويجتاز العملاق البافاري حالياً فترة صعبة جداً بخسارته ثلاث من مبارياته الست الأخيرة، وتخلفه بفارق سبع نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدّر.

يع سيخضع خلالها للعلاج , لينضم بذلك رودريغيز إلى قائمة المصابين الطويلة للنادي البافاري.