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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يفتقد خاميس لعدة أسابيع

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أعلن بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، أن مهاجمه الكولومبي خاميس رودريغيز يعاني من تمزّق في الرباط الخارجي لركبته اليسرى تعرض له خلال التدريب، وسيغيب في الأسابيع المقبلة.

AFP

 

وأوضح النادي البافاري على موقعه في شبكة الأنترنت "ستترك ركبة خاميس في راحة تامة لعشرة أيام، على أن يبدأ بعدها اللاعب علاجاً فيزيائياً وإعادة تأهيل".

وتشكل إصابة خاميس ضربة مؤلمة لبايرن الذي يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري لأن خاميس (27 عاماً) سينضم إلى مجموعة من أربعة مصابين هم لاعبا الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والفرنسي كورنتان توليسو، والمهاجمان الفرنسي كينغسلي كومان والهولندي أريين روبن.

وعلق زميله المهاجم ساندرو فاغنر "بالتأكيد، إنه خبر سيء. خاميس لاعب مهم جداً، يملك فكراً خلاقاً وليس لدينا لاعب مثله".

ويجتاز العملاق البافاري حالياً فترة صعبة جداً بخسارته ثلاث من مبارياته الست الأخيرة، وتخلفه بفارق سبع نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدّر.

يع سيخضع خلالها للعلاج , لينضم بذلك رودريغيز إلى قائمة المصابين الطويلة للنادي البافاري.

خاميس رودريغيز بايرن ميونيخ
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