بايرن ميونيخ يفتقد جهود مولر وتياغو ألكانتارا

ويعاني مولر من كدمات تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على أوغسبورغ 6-صفر مساء السبت وغاب عن تدريبات الفريق، بينما يغيب تياغو ألكانتارا للحصول على راحة، حسب ما صرح به أنشيلوتي.

ويستمر غياب حارس المرمى مانويل نوير، إثر خضوعه لعملية جراحية في القدم، لكن أنشيلوتي أكد أنه "واثق بنسبة 100 بالمائة" من عودة نوير في الوقت المناسب للمشاركة أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وسيواصل بذلك، البديل سفن أولريخ تولي حراسة مرمى الفريق.

وقال أنشيلوتي إن غياب دوغلاس كوستا مستمر إثر تعرضه لإصابة في الركبة، لكنه سيستعيد لياقته قبل المباراة أمام ريال مدريد في 12 نيسان/أبريل الجاري.