بايرن ميونيخ يعلن تجديد عقد روبن حتى 2018

وذكر بايرن في بيان رسمي أنّ نجمه الهولندي (32 عاماً) مدد عقده لسنة إضافية حتى صيف 2018، واصفاً إياه بأحد أفضل اللاعبين المحترفين في العالم.

وقال روبن في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لنادي بايرن: "أنا سعيد لأنني سألعب سنة أخرى مع بايرن، هذا النادي هو أحد أفضل الأندية في العالم، وميونيخ أصبحت المنزل الثاني بالنسبة لي ولعائلتي".

وخاض روبن العديد من التجارب الاحترافية المميزة ابتاداءً بغرونينغن ومروراً بآيندهوفن ثم تشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني وأخيراً بايرن ميونيخ الذي انضم له في 2009.

وفاز روبن بجميع الألقاب الممكنة مع النادي البافاري وكان عنصراً أساسياً في تشكيلة جميع المدربين الذين مروا على تدريب بطل ألمانيا في السنوات الأخيرة.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني (39 نقطة) حالياً بفارق ثلاث نقاط عن لايبزغ الوصيف، وقد شارك روبن في 10 مباريات وسجّل 5 أهداف.