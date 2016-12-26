بايرن ميونيخ يعسكر في الدوحة مجدداً

ويقضي لاعبو الفريق البافاري إجازة الأعياد حالياً حتى الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير يوم تجمع الفريق استعداداً للسفر إلى العاصمة القطرية.

رغم البداية المتذبذبة، أنهى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي القسم الأول من البوندسليغا بنحو ممتاز بعد هزيمته لمفاجئة الموسم منافسه لايبزيغ بثلاثية نظيفة.

وسيلعب بايرن مباراته الرسمية الأولى في العام الجديد ضد فرايبورغ ضمن المرحلة 17.