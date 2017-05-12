بايرن ميونيخ يستغني عن خدمات بادشتوبر

ويلعب المدافع بادشتوبر، المنكوب بالإصابات المتكررة، لفريق شالكه منذ كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الإعارة، ولم يعرض عليه شالكه التعاقد معه بشكل نهائي.

وقال كارل-هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن، في بيان إن عقد بادشتوبر (28 عاماً) سينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف رومينيغه: "كان واضحاً منذ البداية، عند إعارته إلى شالكه، أنه سيكون على بادشتوبر البحث عن تجربة جديدة مع فريق آخر، ربما خارج ألمانيا."

وأكد رومينيغه أن بايرن: "يتمنى التوفيق لهولغر بادشتوبر ويتقدم له بالشكر على التزامه المثالي طوال نحو 15 عاماً في شايبنر ستراسه (مقر تدريبات الفريق)."

وعانى اللاعب خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من سلسلة من الإصابات الخطيرة منها إصابته مرتين بتمزق في الرباط الصليبي وإصابتان عضليتان في الفخذ وكذلك كسر في الكاحل.

وتقلصت فرصة مشاركة بادشتوبر في قلب دفاع بايرن ميونيخ بشكل كبير حيث يفضل المدير الفني كارلو أنشيلوتي إشراك ماتس هاميلس وجيروم بواتينغ وخافي مارتينيز، إلى جانب انضمام نيكلاس شول للفريق في الموسم المقبل قادماً من هوفنهايم.

كذلك لم يحظ بادشتوبر سوى بفرص ضئيلة في شالكه الذي يضم ثلاثي قوي لمركز قلب الدفاع يتمثل في نالدو وبينديكت هوفيديس وماتيا ناستاسيتش.