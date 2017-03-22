بايرن ميونيخ يدشن مكتباً في الصين

وقال رئيس النادي الألماني كارل هاينتس رومينيغه خلال تدشين المكتب مستعيناً بمترجم "الصين تشكل سوقاً عملاقاً. ألمانيا قوة كبرى في كرة القدم، وإذا ما استطعنا مساعدة الصين (...) من خلال تعاون كهذا، فاعتقد بأننا نستطيع أن نطور كرة القدم في هذا البلد".

وأفضت المبادرة المدعومة من الاتحاد الصيني للعبة والسلطات الرسمية المشرفة على التربية، بافتتاح مكتب في المركز الألماني وهو عبارة عن مجمع يقع في محافظة بودونغ.

ويعد بايرن ميونيخ النادي الأوروبي الثاني من حيث الأهمية في الصين خلف مانشستر يونايتد الإنكليزي، ويصل عدد أنصاره إلى 136 مليوناً، وسبق له أن أنشأ مدرسة لكرة القدم في تشينغداو في إقليم شاندونغ، ويرغب في افتتاح المزيد من المدارس.

وتعتبر جهود بايرن ميونيخ التي ترافقت مع افتتاح مواطنه فولفسبورغ في اليوم ذاته مكاتب جديدة له في بكين، الأخيرة لكرة القدم الأوروبية المنبهرة بالاستثمارات الكثيفة في بلد يصل عدد سكانه إلى مليار و300 مليون نسمة راغبين بمعظمهم في سد الثغرة التي تؤخر بلادهم في أن تصبح قلعة لكرة القدم.

وفي ظل سعي حكومي لجعل البلاد قوة كروية كبرى بحلول العام 2050، شرعت الأندية الصينية في عهد الرئيس الحالي تشي جينبينغ، أحد كبار مشجعي اللعبة، في انفاق مبالغ طائلة لاستقدام لاعبين بارزين خلال عام 2016.

وشهدت الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر صفقتين ضخمتين، أولهما انتقال لاعب الوسط البرازيلي أوسكار من تشيلسي الإنكليزي إلى نادي شنغهاي سيبغ في صفقة قدرت بنحو 70.5 مليون يورو، وانضمام الأرجنتيني كارلوس تيفيز إلى شنغهاي غرينلاند مقابل راتب سنوي يقدر بحوالي 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الأعلى راتباً في تاريخ كرة القدم.