بايرن ميونيخ يبدأ معسكره في الدوحة

ووصل متصدر بوندسليغا إلى الدوحة مساء الثلاثاء وباشر تدريباته ابتداءً من صباح الأربعاء بواقع حصتين تدريبيتين يومياً حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير الحالي.

وتحدث كابتن الفريق البافاري فيليب لام حول معسكر الدوحة بالقول: "حالة الملاعب رائعة بالنسبة لنا والطقس أيضاً".

بدوره علّق المهاجم الدولي توماس مولر على فترة الراحة التي نالها الفريق فقال "لقد تمكّنا من الابتعاد قليلاً عن ضغط المباريات والاعتناء بحياتنا الخاصة".

وسيخوض الفريق البافاري تدريباته على ملاعب أكاديمية أسباير وذلك للسنة السادسة توالياً، وسيلعب مباراة ودية وحيدة مع ختام المعسكر ضد فريق أس أوبين البلجيكي المملوك لأسباير في العاشر من الشهر الحالي قبل العودة إلى ميونيخ في اليوم الموالي للقاء.