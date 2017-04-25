بايرن ميونيخ مهتم بالدولي التشيلي سانشيز

وأوضحت الصحيفة أنّ المدير التقني للنادي البافاري ميكايل ريشكه حضر مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنكلترا الأحد التي فاز فيها أرسنال على مانشستر سيتي 2-1 بهدف لسانشيز في الوقت الإضافي على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وأضافت أنّ بايرن ميونيخ جعل سانشيز الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني الموسم المقبل، هدفاً رئيسياً له في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك على الرغم من أن مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر أكد أن سانشيز باق في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وتابعت أنّ بايرن ميونيخ يرغب في الاستفسار عن اللاعب والنادي اللندني في ظل تأخر توصلهما إلى توقيع عقد جديد.

وأبرزت الصحيفة البريطانية أن النادي البافاري يسعى إلى تعزيز خطه الهجومي بعد قلقه من أنّ الاعتماد أصبح فقط على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظلّ معاناة توماس مولر تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتابعت أنّه يضاف إلى ذلك تقدم الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري في السن، والمستقبل الغامض للبرازيلي دوغلاس كوستا مع الفريق، وتراجع مستوى الفرنسي الواعد كيغسلي كومان.