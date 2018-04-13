بايرن ميونيخ عرض على ريبيري وروبن تمديد عقديهما حتى 2019



وأكد المدير الرياضي لبايرن، البوسني حسن صالحميدزيتش، للموقع الالكتروني للنادي "أجرينا محادثات مع أريين وفرانك. تحدثنا أمس (الخميس) عن عرض حتى 30 حزيران/يونيو 2019 وسنعلن القرار في الأيام المقبلة".

وينتظر النادي جواب اللاعبين على عرضه، حيث سيكون الموسم الثاني عشر لريبيري (35 عاما)، والموسم العاشر لروبن (34 عاما) مع الفريق.

وكانت وسائل الاعلام المحلية أشارت الخميس إلى أن اللاعبين سيواصلان مسيرتهما مع بايرن على رغم تقدمها في السن ووجود أسماء شابة في الفريق كالفرنسي كينغسلي كومان.

وكان الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه قال السبت بعد الفوز على أوغسبورغ 4-1 وضمان اللقب السادس على التوالي في البوندسليغا "ما يهم هو كيف يلعبان. والاثنان يلعبان بطريقة استثنائية".

وبلغ بايرن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته قرعة نصف النهائي التي سحبت الجمعة في مواجهة قوية مع ريال مدريد الإسباني بطل الموسمين الأخيرين. كما أعلن بايرن الجمعة تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش مدربا له الموسم المقبل، خلفا لمدربه الحالي يوب هاينكس.

