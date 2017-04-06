بايرن ميونيخ - دورتموند.. ثأر بعيد عن الإثارة

يسعى نادي بايرن ميونيخ المتصدر إلى الثأر لخسارته ذهاباً 0-1 أمام بوروسيا دورتموند عندما يستضيفه على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

ويبتعد النادي البافاري حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، بفارق مريح يبلغ عشر نقاط (65 مقابل 55) عن منافسه المباشر لايبزيغ، بينما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وكان بايرن تلقى على ملعب دورتموند في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خسارته الأولى هذا الموسم (صفر-1). وبقيت هذه الخسارة الوحيدة للنادي البافاري في الدوري المحلي هذا الموسم، إلى حين تلقيه خسارة ثانية هذا الأسبوع أمام فرايبورغ بالنتيجة ذاتها.

إلا أنّ الفارق الكبير الذي يبعد بايرن عن أقرب منافسيه، وبقاء سبع مباريات في الدوري الألماني فقط، تجعل النادي البافاري يتقدم بثبات نحو إحراز لقبه الخامس توالياً في الدوري الألماني.

ومنح الفارق الكبير لمصلحة بايرن الفرصة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليعتمد مبدأ المداورة وإراحة لاعبين أساسيين، وهو ما قام به أمام هوفنهايم، لاسيما في ظل جدول المباريات المزدحم للنادي في نيسان/أبريل، والذي يتضمن لقاءي ذهاب وإياب مع ريال مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستكون مواجهة بايرن ودورتموند الأخيرة محليا للفريقين قبل خوضهما الاستحقاق الأوروبي، إذ يلتقي دورتموند موناكو متصدر ترتيب الدوري الفرنسي في الدور ربع النهائي أوروبياً أيضاً.

وتجمع المباراة بين بايرن ودورتموند منافسة مباشرة مرتقبة بين مهاجم بوروسيا الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ متصدر ترتيب هدافي "البوندسليغا" مع 25 هدفاً، ومنافسه المباشر مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل 24 هدفاً هذا الموسم.

وإذا كان دورتموند لا يستطيع وضع حد لسيطرة بايرن ميونيخ المحلية أقله هذا الموسم، فإنه يعوّل على المسابقة القارية لكي يضرب بقوة، معتمداً على تشكيلة شابة ذات أسلوب مشوق.

وقد يلجأ مدربه توماس توخيل إلى إراحة لاعبين في مواجهة بايرن استعداداً للموعد الأوروبي، لاسيما وأنه شبه ضامن لمشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل لتقدمه على كولن الخامس بفارق 10 نقاط.

يذكر أنّ الفريقين سيلتقيان مرة ثالثة هذا الموسم وتحديداً في نصف نهائي كأس ألمانيا بعد ثلاثة أسابيع.

في المقابل، يخوض لايبزيغ مباراة سهلة نسبياً على ملعبه ضد باير ليفركوزن الذي تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

ويستطيع لايبزيغ أن يحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا في المرحلتين المقبلتين، وإذا نجح في تحقيق ذلك سيكون إنجازاً كبيراً لفريق تأسس عام 2009 وتقدم خلال أعوام من الدرجة الخامسة إلى الأولى، ونافس على اللقب في دور الذهاب واحتل الصدارة لأسابيع.

أما هوفنهايم المنتشي من فوزه على بايرن الثلاثاء، فيحلّ ضيفاً على هامبورغ أحد الفرق التي لا تزال تصارع من أجل البقاء، علماً بأنّ الفريق الشمالي هو الوحيد الذي لم يهبط منذ إطلاق تسمية دوري بوندسليغا في ألمانيا عام 1963، ونجح في النجاة في الموسمين الأخيرين من خلال خوض مباراة فاصلة ضد ثالث الدرجة الثانية.

وفي مباريات أخرى، يلتقي أينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن، وشالكه مع فولسبورغ، وكولن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفرايبورغ مع ماينتس، وهرتا برلين مع أوغسبورغ، وإنغولشتادت مع دارمشتات.